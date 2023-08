Notizie Calcio Napoli - Il Napoli si allenerà questa sera alle ore 19.00 allo stadio Maradona per la rifinitura in vista della gara casalinga di domani contro il Sassuolo. Giovanni "Cholito" Simeone si è fermato brevemente prima dell'ingresso all'impianto per salutare i tifosi e concedersi per dei selfie.