Allan torna a Napoli e non nasconde l'emozione: "Un piacere tornare nel posto che è stato casa mia per 5 anni" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Allan è tornato a Napoli approfittando della sosta dei campionati Nazionali. L'ex centrocampista del Napoli, attualmente all'Everton, ha incontrato molti dei suoi amici napoletani, pubblicando alcune foto sul suo canale Instagram.

Ecco quanto scritto dal centrocampista brasiliano:

È sempre un piacere tornare al posto dove è stato casa mia per 5 anni e ritrovare delle persone in cui porterò sempre con me…dispiace non aver trovato tutte le persone che ho voluto ma anche se non ci siamo visto , sarete sempre nel mio cuore !!