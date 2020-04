Ultimissime Napoli calcio. In attesa di provvedimenti per riprendere le attività, i giocatori del Napoli proseguono ad allenarsi nelle proprie abitazioni. Tra questi c'è anche Allan che, nonostante le voci di un possibile addio, lavora per tenersi in forma: come riportato da Il Mattino, il brasliano ha coinvolto anche la compagna Thais negli allenamenti quotidiani. Esercizi con l'elastico, poi i birilli per il controllo della palla, sfruttando sia la palestra interna che il giardino.