Alciato chiarisce il falso audio: "Quella voce non è la mia, chi mi conosce lo sa bene!"

Alessandro Alciato, giornalista Sky, ha voluto chiarire la situazione relativa a quel paio di audio che stanno circolando sul web, con la sua voce, che vorrebbero vicino all'esonero Maurizio Sarri a favore dell'arrivo di Max Allegri vista la non ottimale situazione con alcuni calciatori della Juventus (Ronaldo su tutti). Questo il tweet del collega:

"Buonasera, chiunque conosca la mia voce sa che quella del file audio non è la mia. Non so di chi sia, nè mi interessa. Ma credo possa essere un’occasione per suggerire di diffidare di queste stupidaggini, di qualunque argomento si tratti".