Addio Samp, la lettera di Bereszynski: "Sei anni meravigliosi, grazie mille! Rimarrete nel mio cuore"

Napoli Calcio - Lettera d’addio di Bartosz Bereszynski ai tifosi della Sampdoria dopo i tanti anni passati in blucerchiato. Ecco l'ultimo saluto via Instagram:

Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Mai parlavo molto e preferisco ringraziare sempre sul campo, ma ora devo scriverlo: GRAZIE MILLE! Io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa qui. Non sto dicendo addio all'Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso!