Accadde oggi, l'incredibile gol di Diawara allo scadere: il Napoli ricorda il successo sul Chievo del 2018 [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Una data che in pochi si dimenticheranno: era l'8 aprile del 2018, con il Napoli sotto al San Paolo contro il Chievo. Sembrava la fine del sogno Scudetto, poi ci pensarono Milik ed un gol allo scadere di Diawara a far esplodere il San Paolo e a riaccendere la corsa tricolore. Il testa a testa in campionato con la Juventus è poi terminato come tutti sappiamo, ma le emozioni di quell'annata saranno per sempre incancellabili. Il Napoli ha voluto ricordare quest'oggi quella storica partita, riproponendo su Instagram il riassunto di quell'epica gara.