Zaniolo: "L'interesse delle big fa piacere. Ibrahimovic? Quest'anno mi sono vergognato"

Notizie calcio. Niccolò Zaniolo, attaccante della Roma, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato se non dovesse rinnovare con i giallorossi. Il calciatore è stato accostato a tanti club, compreso il Napoli.

Lo stesso Zaniolo ha rilasciato un'intervista a Sport Week, parlando anche del suo futuro:

"L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali. E questo no, non mi distrae. Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham".

E il paragone con Dybala? "È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto".

E infine sull'idolo Ibrahimovic: "Sono contento abbia vinto lo scudetto, ha riportato in alto il Milan. Quando l'ho incrociato quest'anno, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, mi sono vergognato".