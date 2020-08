"Vuoi venire al Napoli?", simpatico siparietto tra Ibrahimovic ed il Sindaco di Prata Sannita: la risposta dello svedese [FOTO]

Ultime calciomercato Napoli. Il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato spesso accostato al Napoli, senza tuttavia mai diventare un binomio reale. Lo svedese non ha mai nascosto la simpatia per i colori azzurri, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora al Milan visto che il rinnovo con i rossoneri è in fase abbastanza avanzata.

Nonostante ciò, la suggestione di Ibrahimovic al San Paolo continua ad affascinare diversi tifosi. Uno su tutti è il sindaco di Prata Sannita, Damiano De Rosa, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un' immagine che lo ritrae sorridente al fianco proprio dello svedese. Ecco quanto rivelato dallo stesso primo cittadino, che svela un simpatico siparietto tra i due: