"Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile", retroscena Sarri-Juve: rifiutata rescissione consensuale

Serie A news, secondo l'edizione odierna del Corriere delle Sera edizione Torino in camera caritatis un confronto c’è stato tra la Juventus e Maurizio Sarri per trovare un accordo di buonuscita per la risoluzione.

Un tentativo per ora vano di giungere a una risoluzione del contratto: nessuno sconto da parte di Sarri, finché non ci sarà un nuovo progetto da sposare rimarrà a libro paga per 6 milioni lungo tutta questa stagione poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto con un anno d’anticipo. E un messaggio da parte di Sarri alla Juve tutta: «Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile», parola più parola meno, il pensiero del Comandante al momento dei saluti. Era l’8 agosto quindi, via Sarri, dentro Andrea Pirlo. Per cambiare tutto, quantomeno il più possibile.