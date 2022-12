Notizie calcio. A forte rischio la presenza di Vlahovic nella Juve per la partitissima contro il Napoli del 13 gennaio allo stadio “Maradona”.

Juventus, ultime su Vlahovic

«Vlahovic ha fatto il primo allenamento correndo, può recuperare ma non per Cremona», queste le parole di Allegri al termine del test pareggiato 1-1 dalla Juventus contro lo Standard Liegi. Il rientro del centravanti serbo resta dunque in dubbio, a cominciare dalla trasferta di Napoli.