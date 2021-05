Verona, Juric sul futuro: "Contratto? Lo rispetto e faccio l'impiegato. Quando firmi lo fai con stima reciproca, poi le cose cambiano..."

Notizie calcio. Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, è uno dei tecnici sondati dal Napoli in vista della prossima stagione. L'attuale mister degli scaligeri, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Torino:

"Il contratto? I contratti ci sono da entrambe le parti e sono da rispettare. Poi il lavoro è un'altra roba. Quando firmi lo fai con stima reciproca, poi le cose cambiano. Però quando firmi, firmi: entrambe le parti accettano. Tony mi dice 'Ivan, alla fine sei un impiegato come me'. Per cui faccio l'impiegato".