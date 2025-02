L'Atalanta dilaga in casa dell'hellas Verona vincendo per 5-0. Il mattatore dell'incontro è stato senza dubbio l'attaccante Mateo retegui che ha messo a segno ben quattro gol. A completare il tabellino dei marcatori è stato il brasiliano Ederson. Al Bentegodi non c'è stata praticamente mai partita con la squadra di Gasperini che ha dominato fin dalle prime battute di gioco. Con questo successo, gli atalantini consolidano il terzo posto in classifica toccando quota 50 punti.