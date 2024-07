UFFICIALE - Verona primo avversario del Napoli, gli scaligeri annunciano un attaccate colombiano

Ultime calciomercato. L'Hellas Verona sarà il primo avversario del Napoli nel campionato di Serie A 2024/25. Intanto gli scaligeri hanno annunciato l'acquisto dell'attaccante colombiano Daniel Mosquera. Ecco la nota integrale del club scaligero che prosegue così:

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da CD América de Cali le prestazioni sportive dell'attaccante colombiano Daniel Mosquera, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028".

"Nato il 20 ottobre 1999 a Quibdó, in Colombia, l'attaccante inizia la sua carriera professionistica nel 2018 nel Barranquilla FC, Club colombiano di seconda divisione, con il quale colleziona 21 presenze, tre gol e un assist. Nel 2021 Mosquera si trasferisce in Venezuela dove gioca con l'Universidad Central de Venezuela FC, squadra di Caracas con la quale disputa la prima divisione venezuelana e realizza nove reti e due assist in 22 presenze.

Nella stagione successiva l'attaccante torna in Colombia, dove gioca nella massima serie colombiana con la maglia dell'América de Cali, con cui realizza quattro gol in 42 presenze in due annate. La scorsa stagione, in prestito all'Atlético Bucaramanga nella massima serie colombiana, Mosquera ha collezionato dieci gol e un assist in 28 presenze tra tutte le competizioni, contribuendo alla conquista del titolo di campioni di Colombia. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Daniel, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".