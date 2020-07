UFFICIALE - Supercoppa italiana, sarà Juventus-Napoli: da stabilire data e luogo

Ultimissime Serie A - La Juventus, grazie alla vittoria sulla Sampdoria di ieri sera, si è laureata campione d'Italia per il nono anno consecutivo. E ovviamente il Napoli, vittorioso in Coppa Italia proprio superando ai rigori gli uomini di Maurizio Sarri, affronterà i bianconeri nella Supercoppa Italiana. Non vi sono ad oggi novità sulla data e il luogo, ma da alcune indiscrezioni la manifestazione si dovrebbe disputare in inverno come accaduto gli scorsi anni. Da stabilire ancora la location, molto ovviamente dipenderà dalla situazione in evoluzione Coronavirus.