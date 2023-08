UFFICIALE - Napoli, tegola per Caprile: lesione alla caviglia, il comunicato dell'Empoli e i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Di proprietà dei partenopei ma in prestito in Serie A, arriva un brutto infortunio per Elia Caprile. Che lo terrà lontano dal terreno di gioco per un paio di mesi: non un inizio fortunato nel massimo campionato, per luo.

L'Empoli ha emesso un comunicato per aggiornare sulle condizioni di Elia Caprile, portiere che dovrà restare ai box per circa 2 mesi a causa di un problema alla caviglia. Questa la nota dell'Empoli:

"Empoli Football comunica che gli accertamenti eseguiti questo pomeriggio sul calciatore Elia Caprile hanno confermato l’ipotesi di lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Il calciatore proseguirà il trattamento fisioterapico e riabilitativo già intrapreso con lo staff sanitario azzurro".