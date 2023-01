Notizie calcio - Lo Spezia si rinforza in attacco sul finale di mercato, nella settimana che porterà alla sfida contro il Napoli: arriva Eldor Shomurodov dalla Roma.

Spezia preso Shomurodov

Ecco il comunicato del club ligure sull'arrivo di Shomurodov:

"Importante colpo in attacco per le Aquile! Il Club di via Melara comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dall'AS Roma, le prestazioni sportive dell’attaccante Eldor Shomurodov, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2023".