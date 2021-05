UFFICIALE - FIGC, approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega: il comunicato

Serie A - La norma anti Superlega è realtà. Questo il comunicato emesso dalla FIGC dopo il Consiglio Federale di oggi:

"In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, il Consiglio ha approvato la modifica dell'art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell'affiliazione, prevedendo che lo stesso Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, deliberi la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla FIGC se: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC".