Notizie calcio. Tegola anche per il Milan proveniente dalla Nigeria: non solo l'infortunio di Osimhen per il Napoli, anche l'attaccante rossonero Samuel Chukwueze ha patito il medesimo infortunio con la Nazionale. 

Milan infortunio Chukwueze

Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Anche per lui niente Napoli-Milan.