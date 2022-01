C'è un nuovo positivo al Covid-19 nella Fiorentina. A comunicarlo la stessa società , che però non ha rivelato il nome come accaduto in precedenza. Questa la nota del club:

"ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti"