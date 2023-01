Udinese-Verona 1-1: la 20esima giornata si chiude con un pareggio

Notizie Calcio - Si conclude con un pareggio la 20a giornata giornata di Serie A. Udinese-Verona, infatti, finisce 1-1 per una parità che lascia l’amaro in bocca ad entrambe: i friulani non riescono ad accorciare sulla Roma sconfitta a Napoli, i veneti non riescono a fare un balzo verso la zona salvezza.

Udinese-Verona 1-1, i marcatori

Eppure sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena 4 minuti con un gol di Lazovic diventato formalmente autogol di Becao, poi il pareggio di Samardzic al 21esimo. Nella ripresa diverse occasioni ma non sufficienti per sbloccare ancora il risultato.