UFFICIALE - Udinese-Roma, partita sospesa e rinviata: malore per Ndicka, le condizioni

Ultime notizie Serie A - Momenti di apprensione a Udine nel corso del secondo tempo di Udinese-Roma. Al 70esimo minuto della partita, Ndicka si è accasciato a terra, con l'arbitro e i giocatori vicini che immediatamente hanno chiamato l'intervento dei medici, entrati in campo con il defibrillatore.

AGGIORNAMENTO 20.05 - Comunicato AS Roma: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!".

AGGIORNAMENTO 20.00 - Come riporta Sky Sport, Ndicka ha fatto il primo elettrocardiogramma allo stadio, dopodiché è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Arrivato in codice giallo, il difensore della Roma è cosciente.

AGGIORNAMENTO 19.53 - L'inviato a bordocampo di DAZN, Federico Sala, ha parlato di un principio di infarto per il calciatore della Roma: condizionale d'obbligo, in attesa di notizie ufficiali.

Malore per Ndicka in Udinese Roma

Malore per Ndicka in Udinese-Roma

Minuto 70. Ndicka si accascia al suolo, immediato l'intervento dello staff medico presente. Il giocatore, portato via in barella (tra l'applauso del pubblico), uscendo si è mostrato cosciente, mostrando il pollice alto all'allenatore. Il gioco, però, non è immediatamente riniziato, con De Rossi che ha chiesto e ottenuto all'arbitro di rientrare negli spogliatoi.

Udinese-Roma: partita sospesa

Uscito dagli spogliatoi, De Rossi ha intrattenuto un colloquio con Cioffi e Balzaretti, oltre al capitano Pellegrini, con il direttore di gara Pairetto, che si è mostrato disponibile ad attendere per la ripresa del gioco. La partita è momentaneamente sospesa.

Dopo un lungo colloquio, è arrivata la decisione di sospendere la partita, "I ragazzi non ce la fanno, vogliono restare lì con lui" le parole di De Rossi. Al momento dell'annuncio della sospensione, è arrivato l'applauso di tutto lo stadio.