Tuttosport - Non solo il Napoli, anche l'Atalanta su Romero: la Juventus lo valuta 25 milioni

Ultime calciomercato Napoli. Cristian Romero è tra i centrali che hanno ben figurato nell'ultima stagione: di proprietà della Juventus, ha giocato in prestito al Genoa negli ultimi mesi, suscitando le attenzioni di diverse squadre. Compreso il Napoli che lo ha sondato per sopperire alle possibili partenze del reparto difensivo (potrebbe rientrare nell'operazione Milik). Ecco quanto scrive oggi Tuttosport, con l'Atalanta che prova ad inserirsi nella corsa al giocatore:

"A Zingonia stanno cercando un centrale veloce per completare il reparto con l'obiettivo di migliorarlo, Cristian Romero è un classe 1998 con discreta esperienza in Serie A (57 presenze in 2 stagioni) che ha già fatto vedere ottime cose. Un po' rude ma comunque molto interessante in prospettiva, il ragazzo alla Juve non avrebbe spazio e si cerca una soluzione ma i bianconeri per ora ragionano solo su una cessione a titolo definitivo per, appunto, 25 milioni di euro".