Tuttosport - Milik out a Firenze! Mertens in attacco e Fabian trequartista

Serie A- Sabato sera a firenze fuori Milik e dentro Mertens! Ancora due allenamenti e poi il Napoli sarà pronto a partire per l’esordio di Firenze. Anche stamattina Ancelotti attenderà la squadra a Castelvolturno con lo scopo di preparare la formazione che dovrà provare a spegnere il clima euforico dell’ambiente viola, generato dopo l’arrivo di Ribery.

Fiorentina-Napoli, Milik out

Tranne clamorosi colpi di scena, Milik non dovrebbe partire titolare perché da 10 giorni si allena a parte. Il centravanti sarà Mertens, con Insigne a sinistra, Callejon a destra e Fabian Ruiz trequartista. La scelta per i due centrocampisti dovrebbe cadere su Allan e Zielinski, a coordinare le manovre offensive e proteggere la difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e quasi certamente Mario Rui. In porta l’insostituibile Meret. Se poi Lozano riuscisse a partecipare all’odierno allenamento, Ancelotti lo inserirà nell’elenco dei convocati, con grosse probabilità che giochi uno spezzone di gara.