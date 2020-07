Tuttosport, Franchi: “Sarri ha mostrato un gioco nettamente inferiore a quello di Allegri, Gattuso e Gasperini"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Massimo Franchi, Tuttosport:

“In questo campionato è letteralmente esploso Gasperini con l'Atalanta. Gattuso è stato una magnifica sorpresa, si sapeva che il ragazzo avesse tante qualità. Conte ha fatto meglio di Spalletti, prima del Covid c'è stato un momento in cui Juve e Lazio erano a 54 punti e l'Inter a 53, tuttavia Sarri ha fatto peggio di Allegri. Quest'ultimo ha vinto 5 scudetti consecutivi, ma non ha fatto meglio in Europa né nel gioco. Sarri ha mostrato un gioco nettamente inferiore anche a livello di gol fatti, subiti, punti, un gioco orribile. Molte volte abbiamo assistito ad una Juve che andava all'attacco per recuperare i gol subiti".