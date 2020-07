Tuttosport attacca il Napoli: "Sconfitta ingiustificabile per l’atteggiamento soporifero, a poco serve l’alibi dell’assenza di Milik"

Ultime notizie Napoli - Sono serviti tre rigori per rinfrescare una serata calda e afosa, e spazzare via quella patina di noia che ha avvolto il Tardini per quasi tutto il primo tempo. Risorge il Parma, come racconta Tuttosport:

“Crolla il Napoli, alla seconda sconfitta post lockdown, ingiustificabile per l’atteggiamento soporifero e i ritmi blandi del primo tempo, pur giocando per gran parte dei 90 minuti nella metà campo avversaria; e a poco serve l’alibi dell’assenza di Milik, anche perché la lista degli assenti dei padroni di casa è più lunga e più problematica”