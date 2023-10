Torino-Inter, brutto infortunio per Schuurs: esce in barella disperato | FOTO

Notizie Calcio - Torino-Inter in corso in questo momento, con la gara ferma sullo 0-0 per quasi un'ora fino al vantaggio interista con Thuram.

Torino-Inter, grave infortunio per Schuurs

Oltre a una prestazione incolore dei nerazzurri nel primo tempo a cui è seguita poi la fiammata, si registra un brutto infortunio per Perr Schuurs che ha rimediato un brutto infortunio dopo uno scontro di gioco con Nicolò Barella. Il ginocchio sinistro del giocatore granata, infatti, ha subito una brutta torsione col giocatore che ha lasciato in campo in barella letteralmente disperato. Immagini che hanno scosso i telespettatori ma soprattutto i giocatori in campo come raccontano i colleghi di DAZN.