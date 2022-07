Accostato al Napoli, Tameze apre al Marsiglia: "Italia la mia priorità, ma se Tudor mi chiama..."

Calciomercato Napoli. Uno tra i tanti giocatori accostati al Napoli nelle ultime settimane è Adrian Tameze. Il centrocampista del Verona, primo avversario degli azzurri in campionato, è seguito con attenzione dal ds Giuntoli qualora si liberi qualche casella a centrocampo.

Lo stesso Tameze ha parlato al quotidiano La Provence dopo l’arrivo di Igor Tudor al Marsiglia. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Marsiglia resta il Marsiglia. Mi sento molto bene in Italia, non sarebbe nei miei piani tornare in Francia, ma a volte ci sono delle opportunità che si presentano. Ma se il mister mi chiama, ci penso”.