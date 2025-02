Ultime notizie Serie A - La delusione è troppa, alla fine di Inter-Fiorentina. Col primo tempo che è stato ricco di polemiche, nel match del lunedì che chiude la 24ª giornata. In particolare, a far discutere è il gol dei nerazzurri viziato da un grave errore arbitrale. 

A fine partita, finita 2-1 per i nerazzurri, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, non riesce a trattenere la rabbia per la sconfitta a San Siro, duro lo sfogo con l'arbitro La Penna.