SSC Napoli, secondo giorno di allenamenti individuali facoltativi: Meret al lavoro in campo [VIDEO]

Serie A - Secondo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center di Castel Volturno. Il club azzurro ha pubblicato sul proprio account di Twitter un video che vede protagonista il portiere Alex Meret.

"Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica Per primi hanno lavorato i tre portieri: Meret, Ospina e Karnezis. Di seguito, ad intervalli, si sono allenati due gruppi di calciatori azzurri in maniera alternata. Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato 4 giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate"