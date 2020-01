Sky - Spinazzola-Inter, domani nuovi test fisici imposti da Conte! Tarda ad arrivare l'ufficialità di Politano

CalciomercatoSerie A - Spinazzola Inter, Politano Roma. Gianluca Di Marzio è intervenuto nel durante la trasmissione Calciomercato l'Originale per parlare delle ultime notizie di mercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione di CalcioNapoli24.

Politano

Spinazzola Inter, nuovi test fisici domani. Salta Politano?

"Matteo Politano aspetta solo l'ufficialità dalla Roma, ma tarda ad arrivare per un motivo ben preciso. Non è stato ancora formalizzato l'affare perché Spinazzola domani mattina dovrà fare dei nuovi test di condizione sul campo ad Appiano Gentile, che hanno un po' spiazzato la Roma. L'Inter, scrupolosamente, vuole che Spinazzola faccia questi test imposti da Antonio Conte. Un nuovo modo per capire le effettive condizioni dei calciatori che si andranno ad acquistare. oggi l'Inter ha anche provato a cambiare la formula: chiedendo un prestito con diritto di riscatto, invece di obbligo. La Roma ha respinto l'offerta, leggera tensione tra le parti".