Notizie Calcio - Riunione in corso in questi minuti in casa Spezia con Luca Gotti che va dritto verso l’esonero. Lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb.

Spezia, Gotti verso l'esonero: pronto il sostituto

Secondo quanto riportato, è in atto un vertice tra il Ds Eduardo Maia e il presidente Philip Platek sbarcato in città questo pomeriggio. L’intenzione comune verte per un cambio in panchina per provare a dare una svolta alla stagione e ci sarebbe già un nome caldo sull’agenda della società: Leonardo Semplici.