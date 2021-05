Spezia-Napoli, Tuttosport: vietato sbagliare, ma c'è un dato interno della squadra di Italiano da non sottovalutare

Notizie Napoli calcio. Oggi contro lo Spezia il Napoli si gioca tanto per la sua rincorsa Champions. L'edizione odierna di Tuttosport ha presentato la sfida delle ore 15.00, analizzando un dato eloquente per gli avversari degli azzurri:

Ieri sera nel ritiro di Lerici si respirava un’aria frizzantina, con un clima da ultimo giro da non sbagliare. Contro lo Spezia che in casa è imbattuto da 6 partite (3 vittorie e 3 pareggi), la formazione di Gattuso avrà un piglio combattivo, senza flessioni, né ferite da leccare per le assenze comunque importanti.