UFFICIALE Serie A - Coronavirus, rinviate 3 partite! Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Oltre 60 positivi

Serie A - Sospensione campionato serie A. Clamoroso quanto stia accadendo in Italia. Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: il governo ha varato un decreto legge, illustrato dal Premier Conte e dal ministro della salute Speranza in conferenza stampa.

Antonio Conte

Sospensione campionato Serie A, le partite rinviate

Infatti, come annunciato in queste ultime ore, sono stati rinviati tantissimi eventi sportivi nel Nord Italia in merito alle due vittime e oltre 60 pazienti risultati positivi ai test tra Lombardia e Veneto. Le partite rinviate di Serie A:

Atalanta-Sassuolo;

Verona-Cagliari;

Inter-Sampdoria.

Non si giocherà nemmeno la Serie A femminile con il match Milan-Fiorentina.

Sospensione partita calcio, le parole del Premier Conte

"Il Governo si appresta ad emanare misure urgenti per fronteggiare e contenere in modo particolarmente incisivo i casi di contagio da Coronavirus. Tali misure comprendono anche il mondo sportivo per l'esigenza di prevenire rischi e tutelare al meglio la salute di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle manifestazioni e alle competizioni. In attesa del perfezionamento dei provvedimenti e della piena ed efficace attuazione degli stessi, su conforme avviso del Consiglio dei Ministri, per ragioni di cautela e massima precauzione, Le chiedo di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020. Tale invito non e' da estendere agli atleti e gruppi di atleti dei quali siano programmate, per la stessa giornata, trasferte fuori dalle predette Regioni, salvo che i medesimi atleti e gruppi di atleti provengano dalle aree geografiche gia' indicate dalle autorita' sanitarie quali focolai di contagio. Confido nella massima collaborazione di codesto Comitato nazionale e dell'unita' di impegno da parte di tutti i soggetti che esercitano responsabilità nel sistema sportivo".