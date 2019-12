Sky, Ugolini: "Gattuso punta sui rinnovi, nelle prossime settimane incontro con Giuntoli per studiare il mercato"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Gattuso mi è piaciuto sul mercato. Il nuovo allenatore credo voglia spingere sulla situazione rinnovi. Torreira è uno dei primi obiettivi, può fare al caso del Napoli. Nelle prossime settimane Gattuso con Giuntoli e il presidente si siederanno a tavolino per quanto riguarda il mercato".