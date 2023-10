Notizie Calcio - Tegola rossonera in vista di Milan-Juventus di questo weekend. Come infatti annuncia SkySport, si è fermato in allenamento Marco Sportiello che ha rimediato un problema muscolare e che lo renderà indisponibile per il big match. Con Mike Maignain squalificato nell'ultimo match, toccherà quindi al terzo portiere milanista scendere in campo contro i bianconeri: Antonio Mirante.