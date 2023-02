Sky - Salernitana, arriva Sousa in panchina: portoghese atteso domani in città

Notizie Calcio - Sorpresa in Serie A: torna Paulo Sousa. L’allenatore portoghese, noto per la sua esperienza passata alla Fiorentina, salvo colpi di scena come annuncia SkySport, si siederà sulla panchina della Salernitana al porto di Davide Nicola. 

Panchina Salernitana, arriva Paulo Sousa 

Il presidente granata, infatti, ha optato per un esonero questa volta definitivo dopo il ripensamento pre-Napoli e la scelta del sostituto è ricaduta sul lusitano atteso già domani in città con contratto di due anni e mezzo. L'accordo precisaente è ino a giugno 2023, con prolungamento biennale legato in caso di salvezza.