Serie A su SkySport: ecco le 3 partite scelte per la 25a giornata

Serie A su SkySport: nuovo entusiasmante weekend in arrivo per la 25a giornata di Serie A. Corsa scudetto, sfida Champions ed Europa League ma anche corsa salvezza: il campionato italiano va verso la sua fase decisiva e promette spettacolo su tutti i fronti. Gare in diretta su DAZN come noto ma anche su SkySport in alcuni giorni in particolare.

Se da una parte la piattaforma streaming detiene i diritti di tutte e 10 le partite di ogni singolo turno, dall'altra all'emittente satellitare restano 3 partite in co-esclusiva a ogni fine settimana: e quali sono le partite su Sky per il prossimo turno? È questa la domanda che si porranno gli abbonati Sky.

Serie A 25a giornata: le partite in diretta su SkySport

E' questo, intanto, il programma della prossima giornata:

Bologna-Torino , venerdì 14 febbraio, ore 20.45

, venerdì 14 febbraio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari , sabato 15 febbraio, ore 15

, sabato 15 febbraio, ore 15 Lazio-Napoli , sabato 15 febbraio, ore 18

, sabato 15 febbraio, ore 18 Milan-Verona , sabato 15 febbraio, ore 20.45

, sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como , domenica 16 febbraio, ore 12.30

, domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce , domenica 16 febbraio, ore 15

, domenica 16 febbraio, ore 15 Udinese-Empoli , domenica 16 febbraio, ore 15

, domenica 16 febbraio, ore 15 Parma-Roma , domenica 16 febbraio, ore 18

, domenica 16 febbraio, ore 18 Juventus-Inter , domenica 16 febbraio, ore 20.45

, domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia, lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Per la 25ª giornata, gli abbonati Sky potranno assistere ai seguenti incontri:

Nessun big match a questo giro ma comunque tre gare interessanti, tra Milan e Roma che provano una disperata rimonta europea e il Venezia che lotta disperatamente contro il tempo e la retrocessione.