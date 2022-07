Serie A, offerta DAZN su TimVision con doppia visione fino a novembre: i dettagli

Notizie calcio. Arrivano nuove offerte per vedere la prossima Serie A su Dazn. E' il turno di Tim Vision che ha lanciato una nuova promozione per gli abbonati: per tutta la stagione 2022/23, chi si abbonerà entro il 30 luglio potrà sfruttare l’offerta “TimVision Calcio e Sport” a un prezzo di 19,99 euro al mese per i 12 mesi successivi. La proposta non include solamente la Serie A di DAZN, ma anche tutta la Champions League di Infinity+ (121 partite, escluse quelle in esclusiva su Amazon).

Serie A Dazn Tim offerta

Calcio dove vedere Serie A su Dazn, offerta Tim

Come riporta Calcio&Finanza, in questo caso il cliente (l’offerta è valida sia per vecchi che nuovi abbonati) dovrà pagare solamente 19,99 euro per l’attivazione dell’offerta, prezzo in promozione a 9,99 euro per i clienti già in possesso del TimVision Box. Non solo, i mesi fino al 31 agosto 2022 saranno interamente offerti da TIM, dunque i pagamenti inizieranno da settembre 2022.

Infine resta la domanda che tutti si pongono: su quanti dispositivi in contemporanea si potrà vedere la Serie A su Dazn? Una risposta, seppur parziale, la dà proprio la stessa TIM: «La Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League e tanto altro sport…in promozione, su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente fino al 31/10/22».