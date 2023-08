Serie A, le nuove direttive agli arbitri: lotta al razzismo, meno rigori e recuperi adeguati

Notizie Calcio - Dal raduno di Cascia sono arrivate le nuove direttive dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Gli arbitri dovranno essere i primi baluardi della lotta al razzismo negli stadi, fermando immediatamente il gioco prima ancora dell'annuncio dello speaker. Oltre al fermo proposito antirazzismo, ecco gli altri punti salienti: Niente più perdite di tempo con recuperi congrui, sotto la lente finiranno soprattutto le esultanze post gol da recuperare in toto a fine gara.

Si abbasserà anche la media dei rigori fischiati, che era già scesa nello scorso torneo a 0,29 dagli 0,37 a partita. Verranno fischiati anche meno falli per agevolare un gioco meno spezzettato. Altri punti caldi sono la designazione arbitri giovani anche per i big match e la maggior autorità che i direttori di gara dovranno avere, fecendosi rispettare di più con tolleranza zero contro le proteste smodate. Lo riporta SportMediaset