Serie A, la Salernitana spinge sulla contemporaneità: cosa serve per salvarsi

Napoli Calcio - La Salernitana chiederà la contemporaneità delle partite per questo rush finale di Serie A. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, mercoledì a Roma ci sarà infatti l'assemblea di lega dove la società chiederà appunto il medesimo orario per le parti in gioco coinvolte nella corsa salvezza.

Salernitana, cosa serve per salvarsi

Intanto la permanenza in Serie A dei campani potrebbe arrivare anche con una giornata di anticipo in caso di successo a Empoli e di sconfitta per Cagliari e Genoa che giocano rispettivamente a Milano contro l'Inter e a Napoli. Altrimenti appuntamento all'ultimissima giornata.