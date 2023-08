Serie A, il pronostico scudetto del CIES: spareggio tra Napoli e una milanese

Notizie Calcio Napoli - Il CIES Football Observatory si è già proiettato a maggio 2024 è ha pronosticato la classifica finale della Serie A con tanto di previsione di punti e posizioni definitive in classifica. La valutazione del Cies va in base ai punti “esperienza”:

Uno striminzito quarto posto per il Milan con un punteggio di 66,3, che stacca la Roma solo di 0,4 punti; terzo posto per la Juventus a 67,7. A parimerito Napoli e Inter in cima alla classifica con 72,7 punti, sarebbe spareggio per lo scudetto.