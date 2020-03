ULTIM'ORA - Serie A, ecco data e orari della giornata rinviata: Juventus-Inter domenica alle 20.45

Notizie Calcio Napoli - Partite rinviate in Serie A, definito il nuovo quadro. Come previsto il prossimo weekend sarà totalmente dedicato alle gare in sospeso.

Serie A, data e orari delle partite rinviate

7ª GIORNATA RITORNO

08/03/2020 Domenica

12.30 PARMA – SPAL DAZN

15.00 MILAN - GENOA DAZN

15.00 SAMPDORIA – HELLAS VERONA SKY

18.00 UDINESE - FIORENTINA SKY

20.45 JUVENTUS – INTER (*) SKY

09/03/2020 Lunedì