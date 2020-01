Serie A, Dal Pino: "Dobbiamo accelerare come ha fatto la Premier, precedenza a stadi e diritti tv"

Serie A - «Il nostro calcio deve tornare a essere il più bello e il più visto al mondo» . Paolo Dal Pino, da poco eletto come presidente Lega di A, ha rilasciato alcune parole dopo la prima riunione: «L’invito alla coesione ha connotato la prima riunione. E presto vedrò gli altri per conoscere strutture, stadi ed esigenze. Vogliamo trasformare la Lega, già organizzatrice del torneo e detentrice dei diritti tv, in una media company. Con diverse squadre supportate da proprietà straniere, dobbiamo rendere sempre più internazionale il nostro modello e penetrare nuovi mercati. Gli altri hanno corso più di noi in questi anni, abbiamo il dovere di accelerare».

Dopo aver incontrato Sky, oggi vedrà Dazn e Mediapro e a breve Amazon. «Abbiamo tanti potenziali partner con cui parlare, va sconvolto il meccanismo attuale che è passivo».