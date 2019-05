Serie A, crollano i giovani appassionati! Tifosi Juve in crescita con il 32%, Napoli quarto con il 10%. Ronaldo primo degli stranieri, ma è dietro quattro italiani

La Serie A appena conclusa ha registrato un dato di 30.33 milioni di interessati, in aumento rispetto ai 30.03 della stagione precedente. La variazione percentuale è pari a un incremento del 1%. Gli autori della ricerca lo mettono in relazione all’arrivo di Cristiano Ronaldo. A questa crescita minima viene attribuito un peso specifico superiore perché ha evitato una discesa, provocata dal copione di un torneo mai davvero in discussione per quanto riguarda il primo posto. Non esattamente quello che serve per tenere viva l’attenzione. Il cinque volte Pallone d’Oro si attesta su un indice di popolarità pari al 92% degli intervistati in Italia. E’ il primo degli stranieri, ma chiude al quarto posto questa graduatoria. Davanti ha Francesco Totti che può vantare uno stratosferico 98%, seguito da Buffon al 96% e Mancini al 94%. In quinta posizione Gattuso con il 91%. L'edizione odierna di Tuttosport analizza anche la crescita dei tifosi.

Serie A, tifosi della Juve in crescita