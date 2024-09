La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con il Torino capolista sl primo posto in classifica. Come non era quasi mai accaduto prima, ci sono state cinque diverse capoliste in cinque giornate di campionato: Atalanta, Juventus, Inter, Udinese e Torino.

Era successo soltanto altre due volte nella storia, nel 1948 e nel 1996.