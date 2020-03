Repubblica - Serie A, 430 milioni di danni! La FIGC chiede aiuto al Governo: le proposte

Serie A - Il calcio italiano chiede aiuto al governo. Tante tensioni tra società e calciatori nell'emergenza Coronavirus, intanto, Repubblica, parla dei danni riportato al calcio italiano. Monitoraggio completo delle perdite e dei mancati incassi causati dal coronavirus. L’obiettivo è presentarsi poi dai ministri Spadafora, Gualtieri e Patuanelli con una serie di richieste utili al movimento del pallone per ripartire. Il danno si ripercuoterebbe su tutto il movimento sportivo.

Le proposte da presentare al governo riguardano:

la cessione di una percentuale sulle entrate delle scommesse sportive (che per l’86% riguardano puntate su partite di pallone),

defiscalizzazione,

un fondo per i lavoratori,

clausole di salvaguardia per garantire il conseguimento di obiettivi economici.

In attesa del rapporto chiesto a Deloitte sulla gestione del rischio, qualche conto lo ha già fatto: non fosse possibile ricominciare a giocare, si conterebbero 430 milioni di danni, tra diritti tv nazionali ed esteri e Coppa Italia. Circa il 30% del fatturato annuale della Lega Serie A. Anche se l’obiettivo di tutti è ripartire. Quando? Martedì la Uefa annuncerà lo slittamento dell’Europeo, a quel punto la speranza sarà di ricominciare il campionato nel weekend del 2 e 3 maggio, in modo da concluderlo a fine giugno. Per farlo però sarebbe necessario tornare ad allenarsi a pieno regime già da metà aprile, subito dopo Pasqua. Ma Olimpico, San Siro e Stadium dovranno essere sanificati già dal 25 aprile.