Sconcerti: "Higuain dovrebbe tornare a Napoli, con Ghoulam è finita! La UEFA sta pensando di spostare la partita col Barcellona"

Serie A - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista: “La Juventus ha fatto molta confusione e arriva a fine stagione senza sapere quale è la squadra titolare. Il Bologna è un avversario scomodo, ma il Napoli ha giocato male. E’ difficile concentrarsi in questo momento e poi inizia a pesare il cumulo delle partite. Non c’è una squadra che gioca bene in questa fase, forse solo l’Atalanta che però ha degli scopi. Il Napoli in campionato non ha motivazioni, ma deve tenere botta per farsi trovare al meglio alla gara col Barcellona. Credo che l’Uefa stia pensando di spostare la partita anche perché avere 1000 nuovi contagi al giorno non sono pochi. Tornando Higuain sul mercato, perché non Napoli? Credo che non sussista più un rapporto tra Ghoualm e il Napoli e non ne conosco il motivo. O non ci si fida delle condizioni fisiche di Ghoulam oppure si cerca la rescissione di un contratto molto pesante”.