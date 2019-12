Sassuolo, Traorè: "Napoli? È una partita importante contro una squadra molto forte"

Ultime notizie calcio Napoli - Il centrocampista del Sassuolo Hamed Traorè, autore del primo gol neroverde, ha parlato in zona mista della sua prestazione: “Sono contento di aver segnato un gol importante, era da un po' che non lo facevo e ora spero di continuare così. L’azione era simile a quella di Lecce e ho cercato di essere più freddo sotto porta, sto cercando di metterci più cattiveria e lucidità in queste situazioni. Posizione? Io ho giocato più o meno in ogni ruolo di centrocampo e tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno detto che posso giocare ovunque in mezzo, anche se il mio ruolo preferito è quello di mezzala, ma poi gioco anche da trequartista o mediano, l’importante è stare in campo. Napoli? È una partita importante, difficile contro una squadra forte. Siamo sereni e tranquilli e abbiamo 2-3 giorni per lavorare e prepararci al meglio".