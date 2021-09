Sassuolo ko in amichevole contro la Cremonese: a segno anche Gaetano

Notizie calcio. Il Sassuolo cade in amichevole al 'Ricci' contro la Cremonese per 2-0. I padroni di casa, con una formazione rimaneggiata al fine di dare minuti ai calciatori meno utilizzati da Alessio Dionisi in campionato, vengono trafitti nel primo tempo da Di Carmine su calcio di rigore e Gaetano al ritorno dopo il nuovo prestito dal Napoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo (69’ Satalino); Toljan (87’ Flamingo), Goldaniga (46’ Ferrari), Peluso (58’ Paz), Kyriakopoulos; Magnanelli (90’ Aucelli), Henrique (46’ Frattesi); Karamoko (46’ Djenairo), Lopez (69’ Harroui), Rogerio (90’ Pieragnolo); Defrel (87’ Forchignone). A disposizione: Satalino, Consigli, Pieragnolo, Frattesi, Harroui, Aucelli, Djenairo, Forchignone, Ferrari, Flamingo, Paz. Allenatore: Alessio Dionisi.

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr (80’ Ciezkowski); Sernicola (46’ Valeri), Okoli (46’ Fiordaliso), Bianchetti (46’ Meroni), Crescenzi (69’ Zunno); Castagnetti (46’ Deli), Bartolomei (80’ Frey); Zanimacchia (56’ Collodel), Gaetano (46’ Baez Stabile), Buonaiuto (46’ Vido); Di Carmine (46’ Ciofani). A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Meroni, Deli, Fiordaliso, Collodel, Frey, Ciofani, Zunno, Vido, Baez Stabile, Valeri. Allenatore: Fabio Pecchia.