Sassuolo: infortunio serio e operazione per Traore, tempi di recupero lunghi

Serie A - Ultime notizie sull'infortunio di Traore del Sassuolo che si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo il brutto ko. Il calciatore del Sassuolo dovrà stare fermo ai box per diverso tempo.

Infortunio Traore Sassuolo: i tempi di recupero

La stagione del Sassuolo si apre con un infortunio del giovane Hamed Traore cercato da Napoli e Milan. Il giovane calciatore salterà la prima parte della preparazione a causa di un problema al piede. Tempi di recupero ancora da stabilire ma è probabile che non sarà a disposizione per la prima parte di stagione. Questa la nota ufficiale del club:

“Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”.